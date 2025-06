Respira Festival arriva la mostra dell’artista Cristiana Giacchetti

Respira Festival si arricchisce di un evento imperdibile: la mostra "Surrender, l’arte della resa" di Cristiana Giacchetti. In un'epoca in cui il caos regna sovrano, l'arte diventa un rifugio e una guida. Non perdere l'occasione di immergerti in un'esperienza che stimola la riflessione sul potere dell'abbandono. Ti aspettiamo domani al Diagonal Loft Club per scoprire la bellezza dell'invisibile!

Filosofa dell’invisibile e artista, Cristiana Giacchetti (nella foto) parteciperà tra gli special artist all’edizione 2025 di Respira Art Festival con la sua mostra personale ’Surrender, l’arte della resa’. L’appuntamento è per domani dalle 19 presso il Diagonal Loft Club in Via Livio Salinatore 101, Forlì. La mostra offre una profonda riflessione sul significato della bellezza e dell’accettazione della propria natura più autentica. Le opere di Cristiana Giacchetti si collegano direttamente al suo recente romanzo, ’Tre Giri di Biska, un’alcolica filosofia d’amore’, esplorando il concetto di resa come atto di abbandono alla bellezza della propria essenza e all’amore sacro che ci abita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Respira Festival, arriva la mostra dell’artista Cristiana Giacchetti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Segui queste discussioni su X

Oggi esce il primo episodio del PRIMO podcast prodotto dalla mia società e realizzato da @lorenzobiagiare . Si chiama “Respirano ancora”. È una storia piccola eppure gigantesca di una famiglia e dei suoi animali. Di uccelli che sembravano arrivare dal para Tweet live su X

Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini (@bcm_girolamini) Tweet live su X

Claire Berry (@ClaireBerry44) Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Arriva la mostra internazionale del nuovo cinema

Riporta ilrestodelcarlino.it: Il concorso ‘Pesaro nuovo cinema’ «con un giuria presieduta da Francesca Neri (arriverà al festival sabato ... E attorno a mostra di quest’anno si respira in effetti un certo entusiasmo ...

Da Berlino al Festival ArtDate arriva la mostra di Ed Atkins tra cinema sperimentale e storia

Come scrive ilgiorno.it: ospita dal 15 novembre al 6 gennaio la mostra “The act of seeing with one’s own eyes“, uno degli eventi della 10ª edizione di ArtDate, Festival di arte contemporanea organizzato da “The ...

A Shangai la mostra Rossini Opera Festival in China

Come scrive ansa.it: Il Rossini Opera Festival arriva in Cina con la mostra 'Rossini Opera Festival in China: The Magic and Mystery of Gioachino Rossini' nella Stazione Metropolitana Middle Longhua Road di Shanghai ...