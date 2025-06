Resilienza delle infrastrutture | investimenti in tecnologie intelligenti per un futuro sostenibile

In un mondo in continua evoluzione, la resilienza delle infrastrutture diventa un imperativo strategico. Investire in tecnologie intelligenti non è solo una scelta, ma un passo fondamentale verso un futuro sostenibile. Bashar Alawadhi, amministratore delegato di Q8, sottolinea come queste innovazioni siano la chiave per costruire piattaforme dinamiche, pronte ad affrontare le sfide del domani e a garantire un'operatività senza interruzioni. Scopriamo insieme come il progresso può plasmare un futuro migliore!

"La resilienza delle infrastrutture non √® un'opzione, ma una necessit√† strategica. Gli investimenti in tecnologie intelligenti, flessibili e a basse emissioni, rendono le infrastrutture una vera e propria piattaforma dinamica, in grado di evolversi garantendo continuit√† operativa". Lo ha affermato l'amministratore delegato di Q8 Bashar Alawadhi, al convegno 'Industria 5.0 e resilienza delle strutture logistiche strategiche' dove ha il gruppo sottolineato l'impegno per la resilienza industriale dell'Italia, con una visione fondata su tecnologie abilitanti, responsabilit√† sistemica e sostenibilit√† concreta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Resilienza delle infrastrutture: investimenti in tecnologie intelligenti per un futuro sostenibile

