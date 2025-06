Repubblica | Napoli grandi manovre

Il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia calcistica con un centravanti che promette di far sognare i tifosi. Un attaccante forte, carismatico e capace di tenere alta la squadra: la ricetta perfetta per affrontare le sfide della prossima stagione. Questo non √® solo un cambio di giocatori, ma un cambiamento di mentalit√† in un contesto sportivo sempre pi√Ļ competitivo e affamato di successi. Chi sar√† il protagonista di questa rivoluzione?

Il nuovo centravanti del Napoli dovr√† avere un‚Äôidentit√† ben precisa: fisicit√†, struttura e capacit√† di tenere alta la squadra. √ą questo il profilo tracciato, secondo quanto riferito da Pasquale Tina su Repubblica Napoli, durante gli incontri della scorsa settimana tra Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna. E se Lukaku ‚Äď attualmente impegnato con la Nazionale ‚Äď resta il punto fermo, serve ora una spalla ideale. Il nome pi√Ļ caldo? Ange-Yoan Bonny, 21enne del Parma e nazionale Under 21 francese. Il suo primo anno in Serie A ha convinto il Napoli, nonostante i 6 gol messi a referto non rappresentino cifre da bomber affermato.

