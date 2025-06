Replica La Promessa in streaming puntata 4 giugno 2025 | Video Mediaset

Se vi siete persi una delle emozionanti puntate di "La Promessa" trasmesse il 4 giugno 2025 su Mediaset, niente paura! Qui trovate la replica streaming completa, pronta a farvi rivivere quei momenti intensi e pieni di suspense. Non lasciatevi sfuggire neanche un dettaglio di questa coinvolgente soap spagnola, perché ogni episodio è un tassello fondamentale di un intricato intreccio di verità e mistero. Rivedi ora l’episodio e scopri cosa succederà !

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 4 giugno 2025  – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Julia rivela a Martina il suo vero scopo: sapere la verità da Curro che ha assistito il suo fidanzato, Paco, prima che morisse. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4  in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it