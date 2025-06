Replica La forza di una donna in streaming puntata del 4 giugno | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 4 giugno, torna la soap turca "La forza di una donna" su Mediaset, un racconto di resilienza e coraggio. Bahar affronta una sfida difficile: cercare un secondo lavoro per sostenere la famiglia, lasciando i figli piccoli da soli. Ma quando li trova impauriti e al buio, tutto cambia. Non perdere questa puntata intensa e carica di emozioni: puoi rivederla online su Video Mediaset e scoprire come si evolve la storia di forza e speranza di Bahar.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 4 giugno – con la nuova soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Nella puntata odierna Bahar è costretta a trovare un secondo lavoro come cameriera in un ristorante lasciando i figli piccoli da soli a casa. Poi li trova impauriti e al buio e tutto cambia. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming.

