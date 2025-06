Rendiconto 2024 Battaglia | Una drammatica criticità trasformata in una eccezionale opportunità

Una notizia che segna un cambiamento: il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto della gestione per il 2024. In un periodo in cui le sfide finanziarie sembrano schiacciarci, questo documento rappresenta un'opportunità straordinaria per rilanciare la comunità. La gestione oculata delle risorse può trasformare le criticità in slancio innovativo. Sarà interessante vedere come queste scelte influenzeranno il futuro della nostra città!

Disco verde dal Consiglio comunale al rendiconto della gestione per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art.227, d.lgs. n. 2672000. Il civico consesso si è riunito questa mattina in sessione ordinaria a Palazzo San Giorgio. L'importante documento è approdato tra gli scranni dell'aula Battaglia dopo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Rendiconto 2024, Battaglia: "Una drammatica criticità trasformata in una eccezionale opportunità"

