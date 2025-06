Renaissance in Economics il convegno a Firenze il 5 e il 6 giugno

Scopri come la proposta “Debt Release for Sustainable Development” potrebbe rivoluzionare l'economia globale! Al convegno internazionale "Renaissance in Economics" a Firenze, il 5 e 6 giugno 2025, esperti di cooperazione e rappresentanti della società civile si uniscono per affrontare la crisi del debito sovrano. In un'epoca in cui la sostenibilità è più che mai cruciale, questa iniziativa potrebbe essere la chiave per un futuro prospero e inclusivo. Non perdere l'occasione di saperne di più!

Nel contesto del convegno internazionale Renaissance in Economics, in programma a Firenze il 5 e 6 giugno 2025, un gruppo di economistei, espertei di cooperazione e rappresentanti della società civile presenta una proposta innovativa per affrontare la crisi del debito sovrano nei Paesi a basso e medio reddito: l'iniziativa “Debt Release for Sustainable Human Development”, ispirata ai principi e alla visione profetica di Papa Francesco. L'iniziativa — promossa da Leonardo Becchetti (Università di Roma Tor Vergata e Direttore del Festival Nazionale dell'Economia Civile), Giulio Guarini (Università della Tuscia), Riccardo Moro (Università di Milano), Roberto Ridolfi (LINK2007) e Gianni Vaggi (Università di Pavia), in dialogo con istituzioni internazionali, religiose e civili — parte da una constatazione: il peso crescente del debito nei Paesi del Sud globale ostacola investimenti fondamentali per la transizione ecologica e lo sviluppo umano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Renaissance in Economics, il convegno a Firenze il 5 e il 6 giugno

Scopri altri approfondimenti

Renaissance in Economics, a Firenze la seconda edizione - Firenze ospita la seconda edizione della Conferenza Internazionale “Renaissance in Economics”, che esplora temi cruciali come la transizione ecologica, la giustizia sociale e l'innovazione.

Segui queste discussioni su X

Il 5-6 giugno 2025 a Firenze si terrà "Rinascimento in Economia", Manifesto per una nuova economia. Noi partecipiamo con una intera sessione dal titolo "Economia del benessere" che si terrà il 5 giugno dalle ore 11:45 alle ore 13:15. Partecipa e condividi. Tweet live su X

Da Atene a Basilea, due voci per un’economia che rigenera: Phoebe Koundouri & Bruno Frey a Firenze per parlare di sostenibilità e felicità. 5-6 giugno | @UNI_FIRENZE Scopri il programma e registrati: https://festivalnazionaleeconomiacivile.it/econo Tweet live su X

"Renaissance in Economics" rilancia un'economia al servizio dell’uomo, non solo del PIL. Un manifesto attuale per ridare senso a ciò che conta davvero. Ne parla il prof. Giovanni Ferri (LUMSA) https://repubblica.it/dossier/economia/festival-nazionale-eco Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Renaissance in Economics, il convegno a Firenze il 5 e il 6 giugno

iltempo.it scrive: Nel contesto del convegno internazionale Renaissance in Economics, in programma a Firenze il 5 e 6 giugno 2025, un gruppo di economiste/i, esperte/i ...

A Renaissance in Economics la proposta sul rilascio del debito

Da msn.com: (ANSA) - ROMA, 03 GIU - Una nuova proposta innovativa per affrontare la crisi del debito sovrano nei Paesi a basso e medio reddito: l'iniziativa "Debt Release for Sustainable Human Development", ispir ...

Renaissance in Economics, a Firenze la seconda edizione

Da iltempo.it: Firenze ospita la seconda edizione della Conferenza Internazionale “Renaissance in Economics”: fra transizione ecologica, giustizia sociale e innovazione, gli studi e le ricerche in corso per ...