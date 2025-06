Relax e benessere al mare per over 65 | l' iniziativa dell' azienda consortile A04

Scopri il soggiorno estivo dedicato agli over 65, un'opportunità imperdibile per rigenerarsi al mare! Dal 22 al 28 giugno, l'Azienda Speciale Consortile A04 offre relax, benessere e socializzazione in una località incantevole. In un’epoca in cui il benessere mentale e fisico è sempre più al centro dell'attenzione, questo progetto si inserisce perfettamente nel trend di cura della salute degli anziani. Non perdere questa occasione per ricaricare le energie!

Soggiorno climatico per over 65. L'Azienda Speciale Consortile A04 ha pubblicato l’avviso per raccogliere le adesioni per il periodo estivo che va dal 22 al 28 giugno. Un’iniziativa pensata per offrire un’opportunità di relax, benessere e socializzazione, in una località selezionata per la sua. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Relax e benessere al mare per over 65: l'iniziativa dell'azienda consortile A04

