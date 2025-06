Reja | Milan che colpo con Tare Sono il suo primo fan | ha fiuto e ci mette la faccia

Milan, che colpo con Tare! L'ex tecnico della Lazio porta in dote esperienza e visione strategica, un mix perfetto per risollevare le sorti rossonere. In un calcio sempre più competitivo, la sinergia tra allenatore e DS è fondamentale. Il suo fiuto e la voglia di metterci la faccia possono fare la differenza. Sarà lui il segreto per tornare a brillare in Champions? Restate sintonizzati!

L'ex tecnico della Lazio ha lavorato col nuovo ds rossonero, sfiorando la qualificazione in Champions sia nel 2010-11 che nel 2011-12.

