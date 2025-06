Reinserimento Il team si amplia

Un passo avanti verso l'inclusione! Il laboratorio carcerario Sky si espande con cinque nuovi membri, un segno tangibile di come la cultura dell’inclusione stia prendendo piede anche nei luoghi di detenzione. Iniziative come queste non solo offrono opportunità ai detenuti, ma contribuiscono a ridurre il recidivismo, dimostrando che ogni persona ha il diritto a una seconda chance. Un esempio concreto di come il cambiamento sociale possa partire anche da un luogo inaspettato.

Si amplia il laboratorio carcerario Sky nella casa di reclusione di Opera con l'ingresso di cinque nuovi detenuti nel team di lavoro. La novità, presentata in occasione degli Sky Inclusion Days, rientra nel programma di collaborazione con la cooperativa sociale Officina dell'Abitare, con cui Sky nel 2022 ha avviato il progetto dedicato alle attività di estrazione hard disk dai decoder e ricondizionamento e re-packaging degli accessori e componenti all'interno del carcere. Sky Italia rafforza, così, il suo impegno per favorire il reinserimento lavorativo delle persone detenute, offrendo loro opportunità professionali e contribuendo concretamente ai percorsi di riabilitazione sociale.

