Reijnders via Modric non basta | Tare e Allegri in sede per il grande colpo

Il trasferimento di Reijnders al Manchester City segna un capitolo chiuso, ma la vera sfida per il Milan è ancora tutta da giocare. Con Modric ormai via, i neroazzurri si preparano a un grande colpo in mediana, tra incontri in sede e strategie di mercato. Il futuro del centrocampo rossonero si decide ora: sarà Tare o Allegri a portare quella qualità e esperienza tanto attese? L’attesa è finita, il mercato è caldo.

Le ultime sul centrocampista che dovrà prendere il posto del calciatore olandese: il punto della situazione Tra il Milan e Tijjani Reijnders è finita. I segnali erano arrivati forti e chiari da diverse settimane, ma solo nelle scorse ore è arrivata la fumata bianca, con l’olandese che si trasferisce al Manchester City per 55 milioni di euro più 15 milioni di bonus. (LaPresse) – Calciomercato.it Ma Igli Tare non è stato a guardare e dopo il blitz croato, ha chiuso per Luka Modric. Un colpo non certo di prospettiva, ma l’ex Real Madrid porterà al Milan esperienza, leadership e classe, qualità che non potranno che tornare utili. 🔗 Leggi su Calciomercato.it