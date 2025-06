Reijnders saluta il Milan | c’è l’accordo con il Manchester City Una cessione che potrebbe diventare un record

Tijjani Reijnders saluta il Milan e si prepara a una nuova avventura con il Manchester City, in una cessione che potrebbe fruttare un clamoroso record per i rossoneri. Dopo una stagione altalenante, il centrocampista ha brillato con 15 gol e 5 assist, mettendosi in mostra nonostante le difficoltà del club. Questa mossa segna un cambio di rotta: il Milan punta a rinascere, mentre il calciomercato si infiamma!

La trattativa tra Milan e Manchester City per Tijjani Reijnders è ormai in dirittura d’arrivo. I rossoneri – in attesa di Luka Modric – si priveranno di uno dei propri top player dopo un’annata sicuramente negativa per il club, ma decisamente positiva per il centrocampista. Reijnders ha infatti collezionato 15 gol e 5 assist, risultando di gran lunga il miglior calciatore della stagione rossonera. Passerà al Manchester City per 70 milioni di euro, bonus inclusi. Un’operazione ‘quasi’ record per il club. Se infatti il Milan dovesse incassare la cifra piena, diventerebbe la cessione più onerosa della storia rossonera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it