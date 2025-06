Reijnders lascia il Milan affare fatto con il Manchester City | termini e cifre dell’accordo

Reijnders, giovane talento olandese, lascia il Milan per approdare al Manchester City in un affare da 70 milioni di euro. Con l'interesse di Guardiola, il centrocampista si prepara a brillare in Premier League, seguendo le orme di tanti campioni italiani che hanno fatto il grande salto. Questo trasferimento non solo segna un nuovo capitolo nella sua carriera, ma alimenta anche il dibattito su come i club europei investano sui giovani talenti!

Il centrocampista olandese è pronto a trasferirsi in Premier League: affare da 70 milioni di euro con il Manchester City. Decisivo l'interesse di Guardiola. Visite mediche in programma entro il 10 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri articoli sullo stesso argomento

Milan, addio Reijnders: il gesto a fine gara non lascia speranze - Il gesto di Reijnders a fine gara suggella un addio annunciato, segnando un recupero di speranze ormai svanito per il Milan.

Segui queste discussioni su X

Onestamente qualsiasi notizia lato Milan mi lascia fortemente indifferente, è triste essere arrivati a questo. L’unico per cui mi dispiace un po’ è Reijnders, ma è una cessione che purtroppo mi aspettavo da tempo Tweet live su X

Reijnders: in settimana l'offerta del City Le cifre -) https://milanworld.net/threads/reijnders-in-settimana-offerta-city-le-cifre.150825… #Milan #Reijnders #ManchesterCity Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Reijnders lascia il Milan, affare fatto con il Manchester City: termini e cifre dell’accordo

fanpage.it scrive: Il centrocampista olandese è pronto a trasferirsi in Premier League: affare da 70 milioni di euro con il Manchester City ...

Reijnders dice addio al Milan, tutto confermato: le cifre e l’annuncio di Romano

Lo riporta spaziomilan.it: Dopo settimane di rumors ora arriva la conferma. Reijnders lascia il Milan ed è pronto a intraprendere una nuova avventura in Premier.

Reijnders al Manchester City, affare fatto: al Milan 70 milioni. Napoli, Conte vuole Ndoye

Secondo repubblica.it: Con i soldi della cessione dell’olandese, il Milan cercherà di chiudere la trattativa con il ... questo l’obiettivo della dirigenza campione d'Italia. Kevin de Bruyne è un affare chiuso e ora il ...