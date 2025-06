Reijnders dal Milan al Manchester City è chiusa | la cifra desta scalpore

Colpo di scena nel calciomercato: Tijjani Reijnders lascia il Milan per il Manchester City a una cifra che fa discutere. Questo trasferimento non solo segna la fine di un’era per il rossonero, ma evidenzia anche come i club stiano investendo sempre di più sui giovani talenti. L’innovazione nel calcio è qui, e ogni mossa conta. Quale sarà il prossimo protagonista di questa danza mercenaria?

Tijjani Reijnders sta per lasciare il Milan per il Manchester City in questo calciomercato estivo: trattativa chiusa a queste cifre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Reijnders dal Milan al Manchester City, è chiusa: la cifra desta scalpore

ULTIM'ORA MERCATO Milan, Tijjani #Reijnders in chiusura al Manchester City Accordo di massima per 70 milioni, bonus inclusi #SkySport #SkyCalciomercato Tweet live su X

Rivoluzione #Milan. Il #Chelsea punta #Maignan mentre #Reijnders può partire con un'offerta da 75 milioni bonus inclusi. Non di #TheoHernandez all'Arabia Saudita, i rossoneri pensano a #Modric, #Cambiaso, #DeCuyper o #Udogie (#CorSera) Tweet live su X

