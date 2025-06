Reijnders dal Milan al Manchester City affare concluso | i dettagli

È ufficiale: Tijjani Reijnders saluta il Milan e si prepara a brillare sotto le stelle del Manchester City! Dopo due stagioni intense, culminate in un’ottima performance, il talento olandese abbraccia una nuova sfida. Questo trasferimento non è solo un'opportunità per il giocatore, ma segna anche l'inizio di una nuova era per il City, sempre più ambizioso. Scopri come questa mossa potrebbe influenzare il mercato!

Tijjani Reijnders lascia il Milan e diventerà, a breve, un nuovo giocatore del Manchester City. In rossonero due stagioni, l'ultima al top. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Reijnders dal Milan al Manchester City, affare concluso: i dettagli

Milan, le pagelle di CM: Leao ed Hernandez tradiscono, difesa da film horror, Reijnders stecca - Nella sconfitta del Milan contro il Bologna (0-1), prestazioni opache contrassegnano una serata da dimenticare.

#Reijnders-#ManchesterCity: il #Milan ha ottenuto più bonus per avvicinarsi e superare, in caso di obiettivi raggiunti, quota 75 milioni. Guardiola aveva fretta di averlo per il Mondiale per Club Tweet live su X

ULTIM'ORA MERCATO Milan, Tijjani #Reijnders in chiusura al Manchester City Accordo di massima per 70 milioni, bonus inclusi #SkySport #SkyCalciomercato Tweet live su X

