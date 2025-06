Reijnders al Manchester City ci siamo | accordo di massima con il Milan cifre e dettagli

Tijjani Reijnders al Manchester City: un colpo che segna un punto di svolta nel mercato calcistico. L'accordo di massima con il Milan è stato raggiunto, portando una ventata di freschezza in Premier League. In un periodo in cui le squadre cercano giovani talenti per rinnovare le proprie rose, la scelta del City di investire su Reijnders dimostra l’attenzione verso il futuro del calcio. Sarà interessante vedere come si integrerà nel gioco dei Citizens!

Tijjani Reijnders al Manchester City, ora ci siamo: l`affare con il Milan è chiuso, il centrocampista olandese è pronto a iniziare la sua nuova. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Approfondisci con questi articoli

Calciomercato, Manchester City su Reijnders: il pensiero del Milan - Il calciomercato è in fermento e il Manchester City punta gli occhi su Tijjani Reijnders, promettente centrocampista del Milan.

Segui queste discussioni su X

Il Milan e il Manchester City stanno limando gli ultimi dettagli: la cifra finale dovrebbe aggirarsi sui 70 milioni di euro. Reijnders, top class midfielder Tweet live su X

Manchester City: l'accordo con il Milan per Reijnders è molto vicino. Oggi nuovi contatti diretti tra i club, il Manchester City ha migliorato la propria proposta, l'accordo è molto molto vicino. Saranno più dei 60 milioni di euro che vengono riportati @FabrizioRom Tweet live su X

??????????????????-???????? ? È quasi fatta per il passaggio al Manchester City di Tijjani #Reijnders. In queste ora ci sono stati nuovi contatti tra i club, che contano di definire presto la trattativa Gli inglesi hanno già raggiunto l'accordo sul contratto con il centrocam Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Calciomercato Milan, Moretto: “Reijnders in chiusura al Manchester City”

Lo riporta msn.com: Tijjani Reijnders sarà un nuovo giocatore del Manchester City. Accordo trovato tra il club inglese e il Milan. La conferma di Matteo Moretto ...

Manchester City vicino a Reijnders: accordo e maxi offerta al Milan

Da informazione.it: Advertising Reijnders verso il Manchester City: trattativa in fase avanzata Il futuro di Tijjani Reijnders sembra sempre più lontano dal Milan: nonostante il recente rinnovo contrattuale fino al 2030, ...

Reijnders lascia il Milan: affare con il City in chiusura

Riporta fantacalcio.it: Tijjani Reijnders sarà un nuovo giocatore del Manchester City. Quasi tutto fatto tra i due club, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano: le parti sarebbero vicinissime a chiudere l'accordo per il ...