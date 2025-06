Regionali De Luca | Quattro imbecilli a Roma decidono i candidati

A Roma, quattro improvvisati decidono le candidature come se fossero a un gioco. Ma questa non è una partita: è il destino della nostra regione e dei cittadini campani. La politica deve essere servizio, non teatro di spocchia e giochi di potere. È ora di mettere da parte le bandiere e ripartire dal cuore della comunità. Perché il vero cambiamento nasce dall’ascolto e dal rispetto dei cittadini, non dalle chiacchiere vuote.

"Quattro imbecilli si vedono a Roma e dicono 'un candidato a te, uno a me'. Ma cos'è questo? Dicono 'facciamo la coalizione', ma quale coalizione? Quella dei ciucci? Non accetterò nessuna posizione politica che non pensi ai cittadini della Campania, a me delle bandiere di partito non interessa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Regionali, De Luca: "Quattro imbecilli a Roma decidono i candidati"

Argomenti simili trattati di recente

Regionali, De Luca attacca: «Non si torna alla palude» - In vista delle regionali, la Campania si prepara a un clima teso e surreale, con De Luca che lancia attacchi ai rivali: "Non si torna alla palude".

Segui queste discussioni su X

VERSO LE REGIONALI - De Luca avverte il Pd: sento nomi di persone che non sanno fare la ‘O’ con il bicchiere… pronti a presentarci a nostri concittadini https://casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=68877:verso-le-regional Tweet live su X

.@paolomieli: "Il personaggio del giorno è stato ieri De Luca, presidente della Campania, non si presenterà alle Regionali ma vuole dire la sua sul candidato da scegliere. Su Fico dice che "i ciucci non possono governare la Campania", per Conte "decidono i t Tweet live su X