Reginetta di bellezza rinuncia al titolo e denuncia il concorso per maltrattamenti e body shaming

Rachel Gupta, la vincitrice di Miss Grand International 2024, fa un passo audace: restituisce la corona e denuncia maltrattamenti e body shaming. Questa scelta non è solo un gesto personale, ma rappresenta una ribellione contro un sistema che spesso promuove standard irrealistici di bellezza. In un'epoca in cui l'autenticità è il nuovo ideale, la sua voce risuona forte e chiara. Scopri come il coraggio può cambiare le regole del gioco!

Rachel Gupta modella e attrice indiana vincitrice del titolo di Miss Grand International 2024 ha restituito la corona denunciando in video un ambiente tossico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

