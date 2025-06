Referendum SCHEDA | il terzo quesito sul lavoro precario

Sei pronto a far sentire la tua voce sul futuro del lavoro? Domenica e lunedì si aprono le urne per cinque referendum abrogativi, tra cui il terzo quesito dedicato al lavoro precario. Un’opportunità unica per scegliere se proteggere i diritti dei lavoratori o lasciare invariati gli attuali margini di flessibilità. Scopri cosa prevede questa importante consultazione e come può influenzare il nostro domani.

Seggi aperti domenica e lunedì per i cinque referendum abrogativi. Ecco cosa prevede il terzo quesito sul lavoro precario

Il secondo quesito referendario dell'8 e 9 giugno mette sotto i riflettori un tema cruciale per milioni di lavoratori: il tetto all'indennità di licenziamento per le piccole aziende.

