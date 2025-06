Referendum | volata in Irpinia con Fratoianni Mari Ricci e Ruotolo

Preparati a vivere una giornata intensa all’ombra dell’Irpinia! Domani, il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, insieme a Mari Ricci e Ruotolo, scenderà in campo con una serie di eventi cruciali per il referendum. È l’ultima chiamata prima delle urne dell’8 e 9 giugno, un momento decisivo per il futuro del nostro Paese. Non perdere questa occasione: il punto di partenza di un voto che può cambiare tutto.

Tempo di lettura: 2 minuti Parte una di giorni ricca di eventi nella città capoluogo per l’ultima volta ai cinque sì al referendum prima del voto dell’8 e 9 giugno. (CLICCA E LEGGI QUI) Domani mattina, giovedì 5 giugno, il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola F ratoianni, sarà ad Avellino per una conferenza stampa al Circolo della Stampa, con inizio previsto alle ore 11:30. L’incontro rientra nel calendario nazionale di eventi che accompagnano la campagna “ 5 Sì per cambiare l’Italia ”, finalizzata a raccogliere consensi su cinque quesiti referendari che riguardano temi cruciali legati al lavoro, ai diritti e alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Referendum: volata in Irpinia con Fratoianni, Mari, Ricci e Ruotolo

