Referendum su lavoro e cittadinanza i politici bergamaschi | 5 sì No solo 2 Non voto

L’8 e il 9 giugno si avvicina un momento cruciale per i cittadini bergamaschi: cinque quesiti referendari abrogativi su lavoro e cittadinanza. Con solo due politici contrari, il dibattito si infiamma! Tra i temi caldi, il reintegro dopo un licenziamento ingiustificato e il superamento del tetto agli indennizzi per le piccole imprese. Un’opportunità unica per far sentire la propria voce e influenzare il futuro del mondo del lavoro. Non mancare!

L’8 e il 9 giugno i cittadini saranno chiamati a votare su cinque quesiti referendari abrogativi. I temi su cui vertono spaziano dal lavoro alla cittadinanza: il primo quesito riguarda il reintegro nel posto di lavoro per licenziamento ingiustificato, il secondo propone di eliminare il tetto agli indennizzi nei licenziamenti delle piccole imprese, il terzo è finalizzato a contrastare l’abuso dei contratti a termine, il quarto interviene sulla responsabilità delle imprese negli appalti in caso di infortuni e il quinto prevede la riduzione da 10 a 5 anni del requisito di residenza per ottenere la cittadinanza italiana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Referendum su lavoro e cittadinanza, i politici bergamaschi: “5 sì”, “No, solo 2”, “Non voto”

Argomenti simili trattati di recente

I referendum sul lavoro spaccano il Pd. Sensi: "Strumento sbagliato. Partito ostaggio della Cgil? Mondo sindacale è più ampio" - I prossimi referendum sul lavoro stanno creando profonde divisioni nel Partito Democratico. La frattura si amplia, con gli ex renziani che si distaccano dalla linea di Elly Schlein, definendo i referendum uno strumento sbagliato e sostenendo che il partito sia ostaggio della CGIL.

Segui queste discussioni su X

Compra la nostra Guida ai referendum su cittadinanza e lavoro in formato cartaceo su Amazon: https://amazon.it/Guida-referendum-cittadinanza-lavoro-spiegato/dp/B0FBPFRLJJ/ref=sr_1_1?crid=1KCZMPUK87CCE&dib=eyJ2IjoiMSJ9.LyngDCs_XJ4RVVel Tweet live su X

Tempo di referendum sul lavoro, cosa succede in azienda se cambiano le regole previste https://economymagazine.it/tempo-di-referendum-sul-lavoro-cosa-succede-in-azienda-se-cambiano-le-regole-previste/… #refrendum #lavoro #economymagazine Tweet live su X

“Apprendo che il Presidente del Consiglio andrà al seggio per non votare. È come se uno decidesse di andare a Palazzo Chigi per non governare. Una cosa di questo genere detta il 2 giugno, Festa della Repubblica, che è nata da un referendum, è un atto irr Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

Referendum dell’8 e del 9 giugno: quali sono le ragioni del Sì e le ragioni del No

Secondo fanpage.it: I referendum dell'8 e 9 giugno si avvicinano e al netto della sfida per il (difficile) raggiungimento del quorum cerchiamo di sviscerare le ragioni del ...

Referendum. Cittadinanza, la guida per capire le ragioni del “sì” e quelle del “no”

Segnala msn.com: Con la scheda numero 5, di colore giallo, si chiederà agli elettori se si è d’accordo oppure no con il dimezzamento dei tempi di residenza necessari per la richiesta di naturalizzazione ...

Referendum lavoro, a Napoli la chiusura della campagna con Maurizio Landini (Cgil): il piano traffico

Scrive fanpage.it: La chiusura per la campagna dei referendum su lavoro e cittadinanza dell’8-9 giugno sarà a Napoli. Palco in piazza Vanvitelli al Vomero con Landini (Cgil). Ci saranno anche l’ex presidente della ...