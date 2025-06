Referendum su lavoro e cittadinanza dell' 8 e 9 giugno | le ragioni del no e di chi sceglierà l' astensione

Il referendum del 8 e 9 giugno 2025 segna un momento cruciale per il futuro del lavoro e della cittadinanza in Italia. Con cinque quesiti da affrontare, è un'opportunità per esprimere la propria voce su temi fondamentali. Ma chi sceglierà di dire "no" o di astenersi? Questo potrebbe riflettere un malcontento crescente verso le istituzioni e una disillusione rispetto al cambiamento. Scopri le motivazioni dietro queste scelte e preparati a far sentire la tua opinione!

Nelle giornate di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 si terrà in Italia un referendum abrogativo con cinque differenti quesiti e che necessita della maggioranza dei voti degli aventi diritto per essere ritenuto valido. I primi quattro, promossi anzitutto dalla Cgil, hanno per tema alcune tematiche. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Referendum su lavoro e cittadinanza dell'8 e 9 giugno: le ragioni del "no" e di chi sceglierà l'astensione

Argomenti simili trattati di recente

I referendum sul lavoro spaccano il Pd. Sensi: "Strumento sbagliato. Partito ostaggio della Cgil? Mondo sindacale è più ampio" - I prossimi referendum sul lavoro stanno creando profonde divisioni nel Partito Democratico. La frattura si amplia, con gli ex renziani che si distaccano dalla linea di Elly Schlein, definendo i referendum uno strumento sbagliato e sostenendo che il partito sia ostaggio della CGIL.

Segui queste discussioni su X

?? REFERENDUM 8-9 GIUGNO LAVORO E CITTADINANZA, PERCHÈ VOTARE SÌ #4giugno incontro pubblico a #Carpi https://cgilmodena.it/?p=100228 #InsiemePerIlReferendum #Referendum2025 #Diritti #Lavoro #Cittadinanza #CGIL Tweet live su X

Compra la nostra Guida ai referendum su cittadinanza e lavoro in formato cartaceo su Amazon: https://amazon.it/Guida-referendum-cittadinanza-lavoro-spiegato/dp/B0FBPFRLJJ/ref=sr_1_1?crid=1KCZMPUK87CCE&dib=eyJ2IjoiMSJ9.LyngDCs_XJ4RVVel Tweet live su X

Tempo di referendum sul lavoro, cosa succede in azienda se cambiano le regole previste https://economymagazine.it/tempo-di-referendum-sul-lavoro-cosa-succede-in-azienda-se-cambiano-le-regole-previste/… #refrendum #lavoro #economymagazine Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

Referendum dell’8 e del 9 giugno: quali sono le ragioni del Sì e le ragioni del No

Da fanpage.it: I referendum dell'8 e 9 giugno si avvicinano e al netto della sfida per il (difficile) raggiungimento del quorum cerchiamo di sviscerare le ragioni del ...

Referendum su lavoro e cittadinanza: guida al voto dell’8 e 9 giugno

Scrive repubblica.it: Domenica e lunedì urne aperte: quattro i quesiti proposti dalla Cgil che hanno a tema questioni di impatto sulla vita dei lavoratori. Il quinto punta a ...

Referendum dell'8 e 9 giugno: i quesiti su lavoro e cittadinanza e come si vota

Da today.it: Urne aperte per i referendum abrogativi in concomitanza col secondo turno delle elezioni amministrative. Tutte le informazioni utili ...