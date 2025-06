Referendum su lavoro e cittadinanza dell' 8 e 9 giugno il Pd cesenate | Votare e dire cinque volte Sì

Il 8 e 9 giugno, il Pd di Cesena chiama tutti a esprimere la propria voce con cinque SÌ! Questo referendum rappresenta un momento cruciale per restituire dignità al lavoro e promuovere diritti di cittadinanza. È un'opportunità per affrontare le sfide attuali legate al mondo del lavoro in un'epoca di trasformazioni rapide. Non perdere l'occasione di fare la differenza: il tuo voto conta!

In merito al referendum dell'8 e 9 giugno il Pd di Cesena invita a votare e a dire 5 volte SÌ per i diritti, il lavoro e la dignità: "Il voto dell’8 e 9 giugno è un’occasione per restituire dignità al lavoro, garantire maggiore sicurezza e rafforzare i diritti di cittadinanza – dichiara il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Referendum su lavoro e cittadinanza dell'8 e 9 giugno, il Pd cesenate: "Votare e dire cinque volte Sì"

