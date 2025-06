Referendum se l’invito a non andare vale solo a sinistra

Nel 2003, la sinistra italiana si oppose a un referendum sull’articolo 18, invitando a disertare le urne. Oggi, quel messaggio di “boicottaggio” sembra riemergere. Ma cosa ci dice questo sul dibattito attuale? La politica è in continua evoluzione e le strategie cambiano: un’assenza al voto può segnare un punto di rottura o di continuità. Scopri come queste scelte storiche influenzano il nostro presente e il futuro del lavoro.

Nel 2003 la sinistra più radicale promosse un referendum per estendere l’articolo 18, quello sui licenziamenti, alle piccole imprese. Il segretario dei Democratici di Sinistra Fassino dichiarò: "Il referendum è dannoso, la cosa giusta è renderlo inutile non partecipando al voto”. Sulla stessa linea si espose pubblicamente perfino Sergio Cofferati. Nel 2009, per i referendum sul sistema elettorale, Rifondazione Comunista e Sinistra e Libertà dichiararono apertamente di voler far fallire il quorum, invitando esplicitamente i cittadini a non ritirare la scheda. Nel referendum sulle trivelle del 2016, l’allora presidente del Consiglio e segretario del Pd Matteo Renzi disse: “La posizione dell’astensione a un referendum che ha il quorum è sacrosanta e legittima”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Referendum, se l’invito a non andare vale solo a sinistra

Referendum, Pd-M5s-Avs in piazza il 19 maggio con la Cgil: "L'invito del governo ad astenersi è sabotaggio antidemocratico" - Il 19 maggio, il PD, il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra scenderanno in piazza insieme alla CGIL per difendere la democrazia in vista dei referendum dell'8 e 9 giugno.

Nel giorno in cui celebriamo il voto che ci rese liberi, la Premier sceglie l'astensione attiva. Ma il voto non si boicotta: si esercita. Sempre! #Referendum #2Giugno #Democrazia #Meloni #Astensionismo #GiorgiaMeloni

#Referendum, gli scouts #Agesci salgono sul carro di Pd e Cgil L'assonnata vigilia pre elettorale in vista dei referendum di domenica e lunedì vede la discesa in campo dell'Agesci, con un forte invito politico ad andare a votare.

Referendum, Meloni la furba: "Vado, ma lascio lì la mia scheda". La premier "celebra" il 2 giugno con l'invito al non voto. Conte: "Vergognosa".

Referendum, se l’invito a non andare vale solo a sinistra

Nel 2003 la sinistra più radicale promosse un referendum per estendere l'articolo 18, quello sui licenziamenti, alle piccole imprese. Il segretario dei Democratici di Sinistra Fassino dichiarò: "Il re ...

Ultime manovre intorno ai referendum

Mancano pochi giorni alla domenica del referendum (ma come è noto i seggi saranno aperti anche lunedì mattina) e la tensione è evidente. Quanti conoscono la materia, vale a dire gli esperti di sondagg ...

Referendum dell’8 e del 9 giugno: quali sono le ragioni del Sì e le ragioni del No

I referendum dell'8 e 9 giugno si avvicinano e al netto della sfida per il (difficile) raggiungimento del quorum cerchiamo di sviscerare le ragioni del ...