Elly Schlein, segretaria del PD, ha lanciato un appello potente: il referendum dell’8 e 9 giugno è un'opportunità imperdibile per riformare leggi che hanno penalizzato il mondo del lavoro in Italia. In un clima di crescente insoddisfazione sociale, questo voto diventa il simbolo di un cambiamento possibile. Unisciti alla conversazione: come possiamo costruire un futuro lavorativo più giusto? La tua voce conta!

“Questo voto è una grandissima occasione per le italiane e per gli italiani che possono andare a cambiare delle leggi che hanno fatto male al lavoro in Italia “. Così la segretaria Pd, Elly Schlein, a Bari per un’iniziativa della Cgil per sostenere il voto ai referendum dell’8 e 9 giugno. Schlein ha parlato anche del referendum per cambiare una legge sulla cittadinanza che, ha ammesso, “andava modificata già prima quando il centrosinistra poteva almeno provare ad avere i numeri per farlo. Invece non è stato fatto, ne è stato testimone Michele Emiliano”. La segretaria dem ha parlato di un Pd “finalmente unito e compatto per sostenere questa corsa” e di un voto necessario perché tocca quelle che sono le “fratture sociali di questo Paese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Schlein: “Occasione per cambiare leggi che hanno fatto male al lavoro. Pd compatto”

Renzi Scuote il PD: “Schlein, legittimo non votare il referendum” - Matteo Renzi scuote il PD, dichiarando legittimo non votare al referendum, in un'affermazione che riaccende il dibattito interno.

