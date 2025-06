Referendum Schlein | Meloni prende in giro gli italiani

Nel turbinio politico italiano, il referendum diventa palcoscenico di accuse e battaglie verbali. Elly Schlein non ha peli sulla lingua e lancia un affondo diretto alla premier Giorgia Meloni, accusandola di non comunicare chiaramente le proprie intenzioni. Ma cosa si cela dietro queste dichiarazioni? Scopriamo insieme le dinamiche che animano il dibattito e le reazioni che scuotono il panorama politico del nostro paese.

ROMA ‚Äď ‚ÄúChe non si capisca quel che dico √® una cosa che sostiene la destra. Giorgia Meloni √® una che dice ‚Äėvado a votare ma non ritiro la scheda‚Äô: ecco, mi sa che √® lei a non far capire cosa vuol fare, nella peggiore delle ipotesi, √® una presa in giro degli italiani‚ÄĚ. E‚Äô . L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it ¬© Lopinionista.it - Referendum, Schlein: ‚ÄúMeloni prende in giro gli italiani‚ÄĚ

