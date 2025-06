Referendum Salvini | Sarò all' estero per lavoro non ritiro schede perché non sono in Italia

Il referendum si avvicina e il dibattito è più acceso che mai. Tuttavia, non tutti i cittadini italiani potranno partecipare: Matteo Salvini ha annunciato che sarà all’estero per motivi di lavoro e non potrà recarsi ai seggi né ritirare le schede. Questa situazione solleva domande importanti sulla rappresentanza e sull’importanza del voto in un momento cruciale per il paese. La partecipazione democratica deve essere sempre al centro del nostro impegno civico.

(Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2025 "Referendum? Come ho già annunciato, sarò all'estero per lavoro. Quindi non vado al seggio e non ritiro schede perché non sarò in Italia", lo ha detto Salvini parlando con i cronisti. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it