Referendum Ravenna in Comune promuove cinque sì per cittadinanza e lavoro

La lista civica Ravenna in Comune lancia un appello per il referendum dell'8 e 9 giugno, promuovendo i "5 Sì" per dare cittadinanza e opportunità lavorative a chi vive nel nostro territorio. In un'epoca in cui l'inclusione sociale è più che mai un tema centrale, questo voto potrebbe segnare una svolta storica. È il momento di far sentire la propria voce: il futuro della nostra comunità dipende anche da questo!

Dalla lista civica Ravenna in Comune arriva un invito al voto per l'8 e 9 giugno in occasione del referendum. La lista promuove "5 Sì" per i quesiti referendari.

Affluenza in calo, ballottaggio con referendum e sfide elettorali a Genova, Taranto, Matera e Ravenna - L'affluenza alle elezioni amministrative ha mostrato un netto calo, fermandosi al 33,4% alle ore 19, rispetto al 36,2% della precedente tornata.

Il #2giugno 1946 l’Italia scelse la repubblica con un #referendum. La provincia in cui la #repubblica ottenne la percentuale più alta (88,5%, contro l’11,5% della monarchia) fu Ravenna, mentre per la #monarchia (85,0%, contro il 15,0% della repubblica) fu Lec Tweet live su X

#EffettoGiorno: Eezioni comunali, il mercato auto e il via ai referendum. Centrosinistra vince a Genova/Ravenna, ballottaggi a Matera/Taranto. Tonfo Tesla/Stellantis, Byd abbassa i prezzi. E il dibattito sui referendum inizia dal lavoro. Ascolta ora: https://tinyurl.c Tweet live su X

Ravenna in Comune: l’8 e il 9 giugno andiamo a votare e votiamo 5 SÌ

Scrive ravennanotizie.it: L’8 e il 9 giugno prossimi si potrà votare per i 5 referendum. Ravenna in Comune, come detto molte volte, promuove 5 Sì. Il risultato è considerato ...

Referendum: informazioni sul voto per gli elettori del Comune di Ravenna

Come scrive ravennawebtv.it: Domenica 8 giugno, dalle 7 alle 23, e lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15, i cittadini saranno chiamati a votare su 5 quesiti referendari di cui 4 a tema lavoro e 1 relativo alla cittadinanza. I cinque q ...

Weekend con il referendum. Lavoro e cittadinanza, i cinque quesiti per cui si vota

Secondo msn.com: Decisione sui licenziamenti illegittimi e il contratto a tutele crescenti, la cittadinaza per gli stranieri indennità per licenziamenti nelle piccole imprese, contratti a termine, responsabilità solid ...