Referendum | Parolin non andrò a votare

Il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, annuncia con sincerità che non parteciperà al referendum del 8-9 giugno, confessando che da quando vive a Roma, e soprattutto in Vaticano, ha perso l’occasione di esercitare il suo diritto di voto. Una scelta che apre una riflessione su impegni e priorità di figure di alto livello ecclesiastico, ma anche sul significato del voto nella nostra società democratica. E tu, cosa decidi?

Roma, 4 giu. (LaPresse) – “Andrà a votare al referendum del 8 e 9 giugno? No”. Lo dice il Segretario di Stato del Vaticano cardinale Pietro Parolin parlando a margine di un evento a Roma. “Da tanto tempo ormai non vado più a votare. Da quando sono in Vaticano non ho più occasione di andare su”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it