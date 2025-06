Referendum lavoro | perché il Sì al terzo quesito argina il precariato

Il referendum sul lavoro si fa sempre più caldo: il terzo quesito potrebbe essere un alleato contro il precariato. Dire “sì” significa dare una chance a contratti più stabili e sicuri, opponendosi a una flessibilità che spesso lascia i lavoratori in balia dell’incertezza. In un momento storico in cui la stabilità lavorativa è fondamentale, questa scelta potrebbe rappresentare una vera svolta per molti. La tua voce conta: fai sentire il tuo sì!

Riferimento normativo oggetto del referendum abrogativo è l'art.19 D.Lgs.812015: 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.

