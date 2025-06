Referendum Fratoianni a Caserta per i 5 Sì

Giovedì 5 giugno, Caserta diventa il palcoscenico dell'impegno civico: il circolo Arci Galileo ospiterà un'importante iniziativa di Alleanza Verdi e Sinistra per sostenere i cinque sì referendari. Un'opportunità imperdibile per discutere diritti, lavoro e cittadinanza in un contesto sociale sempre più attento alle istanze della comunità. È il momento di far sentire la propria voce e partecipare attivamente al cambiamento! Non mancare!

Giovedì 5 giugno alle 17 presso il circolo Arci Galileo di via San Carlo a Caserta, Alleanza Verdi e Sinistra promuove un'iniziativa pubblica nell'ambito della campagna referendaria per i cinque sì ai quesiti su lavoro e cittadinanza dei prossimi 8 e 9 giugno. Dopo i saluti di Antonio. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Referendum, Fratoianni a Caserta per i 5 Sì

