Referendum dell’8 e del 9 giugno | quali sono le ragioni del Sì e le ragioni del No

Manca poco ai referendum dell'8 e 9 giugno, un appuntamento cruciale per il futuro del nostro Paese. Le ragioni del "Sì" puntano a una maggiore inclusione e a diritti fondamentali per tutti, mentre quelle del "No" temono ripercussioni economiche e sociali. In un'epoca in cui la partecipazione civica è sempre più richiesta, ogni voto può davvero fare la differenza. Sei pronto a dare voce alle tue idee? Scopri di più!

I referendum dell'8 e 9 giugno si avvicinano e al netto della sfida per il (difficile) raggiungimento del quorum cerchiamo di sviscerare le ragioni del Sì e del No sui vari quesiti su lavoro e cittadinanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Breve guida ai referendum dell’8 e 9 giugno - Il 8 e 9 giugno, gli elettori italiani si recheranno alle urne per partecipare a cinque referendum abrogativi.

Referendum dell’8 e del 9 giugno: quali sono le ragioni del Sì e le ragioni del No

In attesa del referendum dell'8 e 9 giugno, chiariamo la differenza tra elettore non votante, astensione e scheda nulla

Referendum 8 e 9 giugno: come si vota, quorum, astensione

