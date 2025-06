referendum cosa cambia per imprese e lavoratori se vince il sì o il no

Il referendum di giugno non è solo un voto, ma un crocevia tra il futuro delle imprese e dei lavoratori italiani. Con quattro quesiti rivoluzionari, si decide se mantenere o modificare le norme del Jobs Act, influenzando contratti, diritti e opportunità di lavoro. Ma cosa cambierà realmente, e quali sono i rischi e i vantaggi di un sì o di un no? Scopriamo insieme le implicazioni di questa importante scelta per il nostro Paese.

Roma, 4 giugno 2025 – Domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno si vota per il referendum e quattro quesiti riguardano materie di lavoro. Il focus è la modifica di normative introdotte con il Jobs Act, novità che nel 2015 definì un approccio più flessibile rispetto alle indennità da corrispondere in caso di licenziamento. Gli esperti del network professionale di fiscalisti, legali e consulenti del lavoro Partner d’Impresa, Fabio Speranza avvocato della linea Legal specializzato in diritto societario, commerciale e fallimentare e il commercialista Carmine Guarino, della linea Labor, esperto in gestione e amministrazione del personale, hanno realizzato un’analisi per valutare quali saranno le conseguenze per le aziende italiane nell’ipotesi in cui il referendum abrogativo dovesse confermare i suoi effetti e quali possono essere degli strumenti per far sì che i contenziosi sul lavoro siano più facilmente gestibili a livello aziendale e per garantire una maggiore tutela d’impresa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net