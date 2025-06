Referendum abrogativi su cittadinanza e sul lavoro guida al voto | tutto quello che c' è da sapere

Il 8 e 9 giugno, l'Italia è chiamata a un'importante prova di democrazia con i referendum abrogativi su cittadinanza e lavoro. Questi temi non sono solo questioni locali: riflettono tendenze globali in materia di diritti e opportunità. Gli elettori possono esprimere il loro parere su leggi che potrebbero cambiare il volto del nostro Paese. Non perdere l'occasione di far sentire la tua voce! Scopri tutto ciò che c'è da sapere per essere pronti.

Gli elettori sono chiamati al voto l’8 e 9 giugno, per i Referendum abrogativi su cittadinanza e sul lavoro. I seggi saranno aperti domenica 8 dalle ore 7 alle 23 e lunedì 9 dalle ore 7 alle 15. Il referendum abrogativo è indetto per verificare la volontà degli elettori italiani di eliminare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Referendum abrogativi su cittadinanza e sul lavoro, guida al voto: tutto quello che c'è da sapere

Landini: referendum abrogativi per il lavoro e condanna l’astensionismo - Maurizio Landini, segretario della Cgil, si è dichiarato fiducioso riguardo ai referendum abrogativi per il lavoro, in programma l'8 e il 9 giugno.

L’8 e 9 giugno si voterà su 5 referendum abrogativi: uno sulla cittadinanza, gli altri sul lavoro. I partiti che sostengono il governo invitano a non votare, puntando sull’astensione per far fallire il quorum. I partiti all’opposizione, invece, sono divisi. Tweet live su X

???? In occasione dei referendum abrogativi di domenica 8 e lunedì 9 giugno l'amministrazione ha istituito un servizio di accompagno con i pulmini attrezzati adibito agli elettori con disabilità. Modalità di prenotazione e dettagli: http://tinyurl.com/4px4tnz7 Tweet live su X

Referendum abrogativi 2025 su lavoro e cittadinanza: l’analisi legale dell’Avv. Andrea Gagliardo https://catania.liveuniversity.it/2025/05/29/referendum-abrogativi-2025/… Tweet live su X

