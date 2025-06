Referendum 8 e 9 giugno si può votare anche con attestato sostitutivo

Se ti trovi a Roma e hai smarrito o esaurito la tessera elettorale, niente paura: puoi comunque esercitare il tuo diritto di voto grazie all'attestato sostitutivo disponibile online. Questa soluzione innovativa garantisce che nessuno rimanga escluso dal voto durante i referendum dell’8 e 9 giugno. Scopri come ottenere il documento e partecipa attivamente alla scelta del futuro della nostra città!

In vista dei referendum dell’8 e 9 giugno a Roma, i cittadini che non sono in possesso della tessera elettorale – per smarrimento, furto, deterioramento, esaurimento degli spazi per le timbrature, o per cambio di indirizzo – potranno scaricare direttamente online dal portale di Roma Capitale un Attestato di voto sostitutivo, da utilizzare al posto della tessera per recarsi alle urne. Questa modalità semplifica l’accesso al voto per chi scopre solo all’ultimo momento di non poter usare la propria tessera elettorale. Grazie al nuovo servizio digitale, non sarà più necessario recarsi fisicamente agli sportelli municipali o all’Ufficio elettorale centrale di via Petroselli per ottenere un duplicato, evitando così le code e riducendo l’afflusso agli uffici nei giorni del voto. 🔗 Leggi su Funweek.it