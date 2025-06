Referendum 8 e 9 giugno | i quesiti quando e come si vota La guida completa

L'8 e 9 giugno si avvicinano e con essi l’opportunità di far sentire la propria voce su temi cruciali come lavoro e cittadinanza. È un momento storico, in cui ogni voto conta. I seggi saranno aperti per due giorni, permettendo a tutti di partecipare attivamente al cambiamento. Scopri i quesiti e preparati a esprimerti, perché il futuro è nelle tue mani. Non perdere l’occasione di incidere sulle decisioni che riguardano la tua vita!

I temi sono lavoro e cittadinanza. L'8 e il 9 giugno urne aperte per i referendum abrogativi. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura delle urne, avranno inizio le operazioni di scrutinio. A Livorno gli aventi diritto al voto per i. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Referendum 8 e 9 giugno: i quesiti, quando e come si vota. La guida completa

Contenuti che potrebbero interessarti

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio - Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

Segui queste discussioni su X

#referendum dell'8 e 9 giugno Ne parliamo domani nel parco dell'ex Vetreria di #Pirri (#Cagliari) in un'iniziativa organizzata dal circolo PD Renzo Laconi. Ti aspettiamo! #diritti #lavoro #cittadinanza #5SI Tweet live su X

#Referendum. L’8 e 9 giugno quelli abrogativi su #cittadinanza e #lavoro: si vota in 330 comuni dell’#EmiliaRomagna. Online sul portale della Regione una sezione dedicata https://regione.emilia-romagna.it/elezioni Tweet live su X

Buongiorno. Il Settimanale speciale Referendum: gli studenti di Agenzie e Nuovi Media, cdl in Editoria e Scrittura, Facoltà di Lettere, @SapienzaRoma, provano a colmare il gap d'informazione sui referendum dell'8/9 giugno https://giampierogramaglia.eu/202 Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Referendum 8 e 9 giugno: come si vota, quorum, astensione

Segnala vanityfair.it: L’8 e 9 giugno si voterà per 5 referendum abrogativi su cittadinanza e lavoro. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. La consultazione è valida se va a votare il 50% ...

Referendum dell'8 e 9 giugno: i quesiti su lavoro e cittadinanza e come si vota

Come scrive today.it: Urne aperte per i referendum abrogativi in concomitanza col secondo turno delle elezioni amministrative. Tutte le informazioni utili ...

Referendum, per cosa si vota l’8 e 9 giugno

Secondo dire.it: Ecco tutti i quesiti e i fac-simile delle schede elettorali che troveremo per votare sul referendum dell'8 e 9 giugno ...