Referendum 8 e 9 giugno | aperture straordinarie dell’ufficio elettorale

Il 8 e 9 giugno si avvicina e con esso la possibilità di far sentire la propria voce! In un momento storico in cui il dibattito su lavoro e cittadinanza è più acceso che mai, i referendum abrogativi rappresentano un’occasione imperdibile per i cittadini italiani. Non dimenticate, l'ufficio elettorale sarà aperto anche in modo straordinario. È il vostro momento: ogni voto conta!

Domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini italiani aventi diritto al voto sono chiamati a partecipare ai referendum popolari abrogativi (ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione) su cinque quesiti riguardanti la disciplina del lavoro e la cittadinanza. I seggi saranno aperti domenica 8 giugno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Referendum 8 e 9 giugno: aperture straordinarie dell’ufficio elettorale

