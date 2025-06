Referendum 8 e 9 giugno 2025 | i quesiti quando e come si vota

Il 2025 si preannuncia un anno cruciale per la democrazia italiana: l'8 e 9 giugno, cittadini chiamati alle urne per esprimere la propria voce su cinque quesiti abrogativi riguardanti lavoro e cittadinanza. In un contesto di crescente partecipazione e consapevolezza sociale, il referendum si inserisce nel dibattito attuale sulle politiche del lavoro. Come si voterà ? Scopriamo insieme le modalità per far sentire la tua opinione!

Urne aperte domenica 8 e lunedì 9 giugno per i referendum abrogativi relativi in tema di lavoro e cittadinanza. Si vota in concomitanza col secondo turno delle elezioni amministrative. I cinque quesiti, il quorum, quando e come si vota. Referendum 2025, quando si vota Per il referendum si. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Referendum 8 e 9 giugno 2025: i quesiti, quando e come si vota

