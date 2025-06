Referendum 8-9 giugno Si può votare anche negli ospedali

Votare è un diritto fondamentale, anche per chi si trova in ospedale! Nei referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025, i pazienti ricoverati potranno esprimere la loro voce grazie a seggi allestiti ad hoc. Un passo importante verso l'inclusione e la partecipazione democratica, che si inserisce in un trend crescente di attenzione ai diritti dei malati. Non lasciare che la tua opinione resti in silenzio!

In occasione dei referendum abrogativi previsti nei giorni 8 e 9 giugno 2025 sarà assicurato anche ai pazienti ricoverati negli ospedali della provincia, compresi gli OsCo di Castelfranco Emilia, Novi e Fanano il diritto al voto, con l'allestimento di seggi fissi e mobili.

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio - Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

#dimartedi Referendum 8 e 9 giugno, Renzi sul Jobs Act: "Meloni si rimangia tutte le idee". Poi la sua opinione sul voto: "Voto no, ma il governo va a casa"

REFERENDUM 8-9 GIUGNO LAVORO E CITTADINANZA, PERCHÈ VOTARE SÌ #4giugno incontro pubblico a #Carpi

Referendum 8 e 9 giugno, cosa cambia se vince il sì

Italiani alle urne, domenica 8 e lunedì 9 giugno, per cinque referendum abrogativi. Gli aventi diritti al voto potranno decidere se abolire o meno parti di provvedimenti che riguardano la riforma del ...

Referendum 8 - 9 giugno: i quesiti e cosa succede se vince il Sì

Domenica e lunedì urne aperte: quattro i quesiti sul lavoro proposti dalla Cgil. Il quinto punta a rendere più inclusiva la legge sulla cittadinanza ...

Referendum 8 e 9 giugno, ecco i cinque quesiti e cosa cambia se passa il sì

Gli italiani saranno chiamati a esprimersi, domenica e lunedì, su quattro quesiti relativi il mondo del lavoro e un quinto sulla cittadinanza ...