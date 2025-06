Referendum 8-9 giugno Landini | Serve quorum per cambiare

Il 3 giugno, Maurizio Landini ha lanciato un appello accorato ai cittadini: il referendum dell'8 e 9 giugno può rappresentare un momento cruciale per cambiare leggi ritenute ingiuste. Con un quorum da raggiungere, il leader della Cgil sottolinea l’importanza della partecipazione attiva. In un’epoca in cui il coinvolgimento civico è fondamentale, ogni voto conta. La tua voce può essere il motore del cambiamento! Non resta che scoprire se il popolo risponderà.

Martedì 3 giugno Maurizio Landini ha invitato i cittadini a votare al referendum dell’8 e 9 giugno, parlando da Bari. Il leader della Cgil ha detto che ci sono le condizioni per raggiungere il quorum e cancellare leggi ingiuste. Ha poi risposto alla Lega: “Non decidiamo noi cosa succede in contemporanea”. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Referendum 8-9 giugno, Landini: "Serve quorum per cambiare"

Altri articoli sullo stesso argomento

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio - Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

Segui queste discussioni su X

#dimartedi Referendum 8 e 9 giugno, Renzi sul Jobs Act: "Meloni si rimangia tutte le idee". Poi la sua opinione sul voto: "Voto no, ma il governo va a casa" Tweet live su X

DIBATTITO PUBBLICO SUL #REFERENDUM DI 8-9 GIUGNO Giovedì 5 giugno, alle 20.30, parteciperò per @Azione_it al dibattito pubblico organizzato da Face To Face per sostenere il nostro SÌ al quinto quesito sulla cittadinanza. Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

Referendum 8 - 9 giugno: i quesiti e cosa succede se vince il Sì

repubblica.it scrive: Domenica e lunedì urne aperte: quattro i quesiti sul lavoro proposti dalla Cgil. Il quinto punta a rendere più inclusiva la legge sulla cittadinanza ...

Referendum 8 e 9 giugno, ecco i cinque quesiti e cosa cambia se passa il sì

Secondo msn.com: L’8 e 9 giugno, in concomitanza con il secondo turno delle elezioni amministrative, gli italiani saranno chiamati a votare anche per cinque quesiti referendari: quattro sul mondo del lavoro e un quint ...

Referendum 8-9 giugno, Landini: "Serve quorum per cambiare"

Scrive tg24.sky.it: Martedì 3 giugno Maurizio Landini ha invitato i cittadini a votare al referendum dell’8 e 9 giugno, parlando da Bari. Il leader della Cgil ha detto che ci sono le condizioni per raggiungere il quorum ...