Referendum 8-9 giugno appello al voto di Cgil e Landini a Napoli Ricci | Manfredi confonde elettori

In un clima di passione e confronto, la Cgil di Napoli invita i cittadini a partecipare al referendum dell’8 e 9 giugno, sostenendo con forza i cinque Sì. Tra appelli al cambiamento di Landini e polemiche tra Ricci e Manfredi, il cuore del Vomero si trasforma in un palcoscenico di impegno civico. È tempo di decidere: la voce dei cittadini può davvero fare la differenza.

Tempo di lettura: 2 minuti Landini chiede un "messaggio di cambiamento", Ricci invece lancia una stoccata a Gaetano Manfredi: "Ha creato confusione". Un appello al voto referendario l'8 e 9 giugno, per cinque Sì, arriva dalla Cgil a Napoli. Una manifestazione in via Scarlatti, nel cuore del Vomero, tra bandiere rosse e comizi d'antan. E dove non mancano attimi d'emozione. Come quando prendono parola i genitori di Patrizio Spasiano, tirocinante 19enne, morto lo scorso gennaio in una fabbrica di Gricignano d'Aversa. Fatale una fuga di ammoniaca, causata da una valvola di sicurezza. "Andate a votare per i vostri figli e per i vostri nipoti, Patrizio era uno di loro" grida mamma Simona, tra applausi scroscianti.