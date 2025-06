Recupero del Bayesian a Porticello più mezzi ma l’emersione solo a fine mese

A Porticello, il recupero del veliero Bayesian avanza a passo lento ma costante, con l'emersione prevista solo a fine mese. Questo tragico naufragio non è solo una storia di perdita, ma un richiamo alla fragilità della vita in mare e alla sicurezza delle nostre acque. La presenza dei sub olandesi, che hanno condiviso il dolore di una comunità colpita, sottolinea l'importanza della collaborazione internazionale in momenti critici. La memoria delle vittime rimarrà viva.

Vanno avanti, con estrema cautela, i lavori che precedono il recupero del Bayesian. Mentre i sub olandesi, colleghi del tecnico morto in mare, hanno lasciato Porticello, nelle cui acque si è verificato il naufragio del veliero lo scorso 19 agosto (morirono 7 persone, tra cui il magnate britannico Mike Lynch e la figlia diciottenne Hannah, 15 i portati in salvo; tre gli indagati). Al loro posto sono. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Recupero del Bayesian a Porticello, più mezzi ma l’emersione solo a fine mese

