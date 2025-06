Recco muore sul marciapiede travolto da un’auto | Foto

Un tragico episodio scuote la tranquillità di via Cavour: Recco, sotto gli occhi di tutti, perde un giovane uomo travolto da un’auto. La scena si è svolta in un istante, con i rilievi della polizia che cercano di ricostruire la dinamica di un incidente che ha lasciato la comunità sconvolta. È importante capire cosa sia realmente successo e quali siano le cause di questa drammatica fatalità.

L'incidente è accaduto in via Cavour. Un'auto avrebbe tamponato un altro mezzo in sosta che a sua volta avrebbe travolto l'uomo. Rilievi della polizia locale.

