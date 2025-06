Recco muore sul marciapiede travolto da un’auto | Foto

Un drammatico incidente si è verificato in via Cavour, dove Recco ha perso la vita sul marciapiede dopo essere stato travolto da un’auto. L’incidente, che coinvolge una serie di tamponamenti tra veicoli, ha sconvolto la comunità locale. La polizia municipale sta conducendo i rilievi per chiarire le cause e fare luce su questa tragica fatalità. Restate aggiornati per ulteriori dettagli.

L’incidente è accaduto in via Cavour. Un’auto avrebbe tamponato un altro mezzo in sosta che a sua volta avrebbe travolto l’uomo. Rilievi della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Recco, muore sul marciapiede travolto da un’auto | Foto

