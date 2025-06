Recco 50enne muore travolto da un’auto sul marciapiede | Foto

Un tragico episodio scuote la tranquillità di Recco: un uomo di 50 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto sul marciapiede di via Cavour. La dinamica, ancora da chiarire, coinvolge un tamponamento tra due veicoli, con uno che ha finito per investire il pedone. Le autorità sono sul posto per i rilievi e per fare luce su questa tragedia che ha sconvolto la comunità.

L’incidente è accaduto in via Cavour. Un’auto avrebbe tamponato un altro mezzo in sosta che a sua volta avrebbe travolto l’uomo. Rilievi della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Recco, 50enne muore travolto da un’auto sul marciapiede | Foto

Segui queste discussioni su X

Paolo D'Augusta invites you to 18th Città di Recco Weekend Festival 2025 in Italy Read more https://chessbase.in/news/18th-Citta-di-Recco-Weekend-Festival-2025-in-Italy… Tweet live su X

“E-20/25 – D’estate a Recco”: in arrivo I Patagarri, Noa e Neri Marcorè https://buff.ly/UA1mmXN Tweet live su X