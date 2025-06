Rebus Virtus serve un miracolo per Clyburn

La Virtus Bologna è a un bivio: risollevare le sorti di Clyburn e ritrovare l'energia necessaria per i playoff. Dopo una gara 2 deludente, i bianconeri devono riflettere su cosa non ha funzionato per tornare in carreggiata. Domani sera, all’Unipol Forum, l'arduo compito di rinascere: vincere sarebbe non solo un risultato sportivo, ma anche un segnale potente di resilienza. Riusciranno a fare il miracolo?

Il rebus Clyburn e l'energia e la pazienza da ritrovare. E' una Virtus che deve fare i conti su cosa non è andato in gara 2 per cercare di resettare, migliorare e presentarsi con tutt'altra faccia per la sfida in programma domani sera, alle 20.45 all'Unipol Forum, dove nei playoff non vince dal 2021, anno che portò lo scudetto ai bianconeri. Il primo nodo da sciogliere in casa bianconera riguarda proprio la condizione di Clyburn (nella foto), con la Virtus che rimane in apprensione sulle condizioni del suo esterno americano nativo di Detroit. Uscito per infortunio nella terza frazione di gioco della sfida di lunedì sera contro l'Armani Milano, ieri il giocatore è stato sottoposto agli accertamenti del caso.

Basket serie A Domani sera va in scena gara tre a Milano: la Segafredo spera di recuperare l'americano uscito per infortunio ...

