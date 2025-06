Reati in diminuzione ma crescono lo spaccio e le truffe agli anziani

Mentre i reati complessivi calano del 12% a Bari e provincia, spaccio e truffe agli anziani segnano un preoccupante aumento. Questo fenomeno riflette un cambio nei comportamenti criminali, dove le vittime più vulnerabili sono sempre più nel mirino. È cruciale rimanere vigili e informati: un’azione collettiva è fondamentale per proteggere la nostra comunità e i suoi membri più fragili. La sicurezza è un diritto di tutti!

Nel corso dell?ultimo anno diminuiscono in assoluto i reati compiuti tra Bari e provincia di quasi il 12 per cento. A fotografare la situazione criminologica è stato il comando.

