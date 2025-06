Re Carlo furioso a Sandringham sono finiti i fagiani per la caccia

A Sandringham, la tenuta di re Carlo, si sta assistendo a una strana "caccia" alla scarsità: i fagiani scarseggiano. Un evento che, per molti, potrebbe sembrare secondario, ma che mette in luce le contraddizioni di un monarca con ideali ecologisti. Questo dilettante della caccia si trova ora a fronteggiare un dilemma contemporaneo: come conciliare tradizione e sostenibilità? Un tema sempre più attuale, che invita a riflettere sulle nostre abitudini alimentari e valori

(Adnkronos) – A Sandringham, la tenuta di re Carlo nel Norfolk, c'è penuria di fagiani. La notizia, di per sé irrilevante per chi non ha il sangue blu, è definita dal Sun addirittura "devastante" per il sovrano, che è considerato un (quasi) vegetariano, (all'incirca) ambientalista e (adesso, anche poco convinto) animalista. Se è vero, infatti, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Re Carlo furioso, a Sandringham sono finiti i fagiani per la caccia

