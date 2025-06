R&B Takeover Fest

Preparati a vibrare con l'R&B Takeover Fest, il festival che segna un momento cruciale per la scena musicale italiana! Il 13 e 14 giugno 2025, Roma si trasformerà nel cuore pulsante della musica R&B e Afromusic. Un'opportunità imperdibile per scoprire talenti emergenti e partecipare a talk avvincenti. L’evento non è solo una celebrazione, ma un passo importante verso la valorizzazione di un genere in forte crescita nel nostro Paese. Non perdertelo!

Il primo festival italiano interamente dedicato all’R&B torna a Roma venerdì 13 e sabato 14 giugno 2025. L’R&B Takeover Fest approda nuovamente nella Capitale con due giornate di musica, talk e DJ set, dedicate alla nuova scena R&B e Afromusic italiana. L’evento si terrà negli spazi del Monk (Via. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - R&B Takeover Fest

Approfondimenti da altre fonti

Rhythm & blues all'Auditorium con «R&B Takeover Fest Night»

Scrive video.corriere.it: Nel Teatro Studio Borgna sold out, sabato 22 febbraio, si è svolta la «R&B Takeover Fest-Night», in attesa della seconda edizione del festival di r&b italiano, che si svolgerà con due ...

"R&B Takeover Fest – Night": quattro tra le migliori voci rhythm and blues in scena a Roma

Segnala tg24.sky.it: Per la seconda edizione dell’R&B Takeover Fest – il primo Festival rhythm and blues italiano, bisognerà aspettare giugno. Per un piccolo assaggio, però, l’attesa è quasi terminata ...