Ravenna bracciante di 38 anni muore schiacciato dalle forche del muletto

L’uomo stava lavorando da solo in un campo fra Solarolo e Castel Bolognese. L’allarme lanciato dalla famiglia. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Ravenna, bracciante di 38 anni muore schiacciato dalle forche del muletto

Approfondimenti da altre fonti

Schiacciato dalle forche del muletto, morto operaio di 38 anni

Muletto schiaccia un bracciante albanese di 38 anni nelle campagne tra Solarolo e Castel Bolognese

Da gaeta.it: Un bracciante albanese di 38 anni è morto schiacciato da un muletto tra Solarolo e Castel Bolognese nel ravennate; in corso indagini e sequestro del mezzo per accertare cause e responsabilità.